Театр абсурда
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Театр абсурда

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Озирался, опасаясь, что попросят "пройти". Обозвавший русских – "узкими" комик приехал в Москву "как на иголках"

Озирался, опасаясь, что попросят "пройти". Обозвавший русских – "узкими" комик приехал в Москву "как на иголках"

НАГЛАЯ ПРАВДА Один из современных артистов извращенцев Александр Гудков, выступающий с комедийными пародиями и кривляниями, отметился таким поведением, которое очень ярко в целом характеризует настроения и цели других артистов с прозападной позицией.

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Не пускать Пидорасов в страну, а тех что сдесь выгнать
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повесить пидара
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Елена Бреслова
почему пустили урода?!⁉️
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