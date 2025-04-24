Владимир Чижов встретился с участниками программы «Герои Карелии»

В Петрозаводске прошла встреча сенатора Владимира Чижова с участниками программы «Герои Карелии». Мероприятие состоялось 23 апреля в Карельском филиале РАНХиГС, где собрались ветераны специальной военной операции, студенты и члены Общественного совета проекта.
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