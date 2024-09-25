Банкам ограничат возможность зарабатывать на россиянах

С 1 октября в России ужесточат условия заключения договоров страхования жизни (ДСЖ). Эта мера ограничит банкам возможность зарабатывать на гражданах, заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им.
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