smi.media

351 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Поляков
    И что, так просто представитель РФ поднял руку? И даже не выдвинул условий: например, требования освобождения граждан...Совбез ООН осудил...
  • Влад Владимиров
    Подобным клоунам с пластмассовыми кастрюлями на голове самое, блин, место лишь в какой нибудь  психушке... Ведь, у н...Бежавший в Киев л...
  • хохлошумер
    Ну и все! Хохломрази поганые! Пиз...ц вам Шакалы!Киев заявил, что ...

В Бухаресте полицейский автомобиль сбил на пешеходном переходе двух девочек

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ взял под личный контроль расследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в центре Бухареста 13 января, когда полицейский автомобиль сбил на пешеходном переходе двух несовершеннолетних девочек.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх