В Бухаресте полицейский автомобиль сбил на пешеходном переходе двух девочек

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ взял под личный контроль расследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в центре Бухареста 13 января, когда полицейский автомобиль сбил на пешеходном переходе двух несовершеннолетних девочек.
Премьер-министр Румынии Николае Чукэ взял под личный контроль расследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в центре Бухареста 13 января, когда полицейский автомобиль сбил на пешеходном переходе двух несовершеннолетних девочек.
Свежие комментарии