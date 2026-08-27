Письмо Маши из Москвы спасло жизнь ветерану СВО Шарипову

Письмо первоклассницы Маши из Москвы стало спасением для ветерана СВО Эльдара Шарипова. Узнайте, как одно слово из открытки помогло вернуться к жизни человеку, недавние события которого связаны с февралём 2024 года и потерей близкого.
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