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Царьград

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Письмо Маши из Москвы спасло жизнь ветерану СВО Шарипову

Письмо Маши из Москвы спасло жизнь ветерану СВО Шарипову

Письмо первоклассницы Маши из Москвы стало спасением для ветерана СВО Эльдара Шарипова. Узнайте, как одно слово из открытки помогло вернуться к жизни человеку, недавние события которого связаны с февралём 2024 года и потерей близкого.

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