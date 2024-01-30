ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ: ЦАРЬГРАДА ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ "БУДУТ ВЗРЫВАТЬСЯ АВТОБУСЫ И БЕСПРЕДЕЛИТЬ МИГРАНТЫ": ЛОНДОН ОБЪЯВИЛ РОССИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ВОЙНУ Британская разведка MI6 готовит украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) для провокаций в отношении наших АЭС.
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