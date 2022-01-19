Как просто приготовить вкусный торт эпизод №1440

Обратите внимание: Капустный штрудель. Делается из простого теста. Привет дорогие друзья, меня зовут Алексей, я готовлю разные вкусные и простые блюда, у меня есть еще сайт на ютубе, называется ДОМАШНЯЯ ЗАГОТОВКА там у меня больше 1400 видео разных направлений рецептов ,есть там плейлисты с разделами, я уверен вы точно подберете себе блюдо на любой вкус, я очень стараюсь для вас ,если вам интересно заходите и на ютубе сайт буду очень рад с вами подружится, там же можете оставить мне комментарий, с радость на него отвечу ,еще друзья попрошу вас писать комментарии и ваши пожелания ,вместе с вами и прекрасным настроением всегда, на приготовлении сегодня у нас будет вкусный домашний торт ,да, да, да и торт можем вместе с вами приготовить на первое время состав в сотейник добавим куриные яйца хорошо перемешиваем добавляем ванильный сахар, кукурузный крахмал, постепенно вливая молоко, постоянно размешиваю чтобы не было комков вот так получается а теперь добавляем сгущеное молоко постоянно перемешивая вливаю ставлю на огонь и не прекращая перемешиваю довожу до загустения не давая закипеть примерно через 2 минуты готово перекладываю в другую посуду ,накрываю пищевой в контакт, далее жду когда остынет до комнатной температуры вот так второй этап отделяем белки от желтков в разные емкости и белки хорошо взбиваем миксером до густой пены далее добавляем сахара и продолжаем взбивать до хорошей густоты еще 1 минуту теперь в желтки добавляем сахар и взбиваем просто 1 минутку блендером потом вливаем немного воды и перемешиваем 5 секунд и готово потом 2 массы соединяем вместе и тихонечко размешиваем потом через сито добавляем муку, какао, разрыхлитель и все лопаткой хорошо перемешаем поднос ,пергаментная бумага ,кольцо кондитерское -вливаю всю смесь разогретая духовка уже примерно 30 минут, готовность проверяем например зубочисткой ,потом вынимаем и даем остыть до комнатной температуры а пока вишня или черешня убираем косточки пропитка -коньяк ,сгущеное молоко и вода все смешиваем теперь ворачиваемся к нашей начинке в нее добавляем сливочное масло и размешиваем до однородной массы пробуем на вкус может что то надо добавить вот и готово коржик уже остыл мы его аккуратно вынули из кондитерского кольца берем нож и разрезаем на 2 половинки опять берем кольцо и один корж закладываем туда вот смазываем нашей алко-смазкой хорошо выкладываем ягоды очищенные побольше далее наш крем и накрываем сверху вторым коржом и его тоже ако -пропиткой пропитываю далее накрою пищевой пленкой в контакт закрываю убираю в холодильник на 6-12 часов настоятся перед выниманием торта из холодильника делаем водяную баню в сотейнике кипит горячая вода на нем блюдце в него добавляем масло сливочное ,молоко ,шоколад, все вместе растапливаем вот так и в финале вот так, даем остыть потом до комнатной температуры достаем торт снимаем кулинарное кольцо с него и нанесем еще раз алко-смазку и на торт намазываем наш шоколад наносим и выравниваем и сверху и по бокам, дальше убираем под крышку в холодильник на 2-6 часов и подаем, по желанию можно украсить заранее оставив немного крема или посыпать кулинарной обсыпкой красавец готов ,подаем на стол ,друзья мы с вами приготовили очередную вкусняшку, я надеюсь она очень вам понравится, я очень старался ,пожалуйста не судите строго ,я еще учусь ,приятного всем аппетита, доброго здравия и до скорых встреч ,как всегда ,полное видео приготовления мною этого рецепта, да еще со всеми подробностями, граммовками и разными мелочами можно ТУТ #торт рецепт #тортик #шоколадный торт #торты #вкусный торт #как приготовить торт #торт на день рождения #рецепты выпечки #Больше интересных статей здесь: Выпечка.