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Ивановские новости

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Поворот налево в Ивановской области закончился столкновением «Лады» с мотоциклом

Поворот налево в Ивановской области закончился столкновением «Лады» с мотоциклом

В аварии на перекрёстке улиц Пионерская и Зайцева пострадал водитель мотоцикла «Ямаха», медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

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