'Horrible Violence': Quiet Dutch Village Turns Into A Battlefield Authored by - Remix News Staff - via Remix News, A suspected underworld revenge attack linked to fugitive drug trafficker Jos Leijdekkers, known as "Bolle Jos," left a security guard dead and two police officers wounded in the quiet Dutch village of Overasselt in the early hours of Sept.
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