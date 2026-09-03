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'Horrible Violence': Quiet Dutch Village Turns Into A Battlefield

'Horrible Violence': Quiet Dutch Village Turns Into A Battlefield

'Horrible Violence': Quiet Dutch Village Turns Into A Battlefield Authored by - Remix News Staff - via Remix News, A suspected underworld revenge attack linked to fugitive drug trafficker Jos Leijdekkers, known as "Bolle Jos," left a security guard dead and two police officers wounded in the quiet Dutch village of Overasselt in the early hours of Sept.

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