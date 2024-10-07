Состояние Василия Ливанова продолжает оставаться тяжелым

Артист находится в реанимации НИИ имени Н. В. Склифосовского Актер Василий Ливанов, запомнившийся многим по роли Шерлока Холмса в советской адаптации детективов и «Звезде пленительного счастья», до сих пор находится в реанимации в НИИ скорой помощи имени Н.