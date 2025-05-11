Захар Прилепин. Некоторые способы заставить нас смолчать

ИМ

Ильдус Мамлеев

Ветераны молчали, не потому что не хотели говорить о пережившем на передовой, они молчали, о том реальном дурдоме, что творится в то время в Армии, про мясные штурмы под Ржевом, где "просто так" положили более миллиона солдат и офицеров. Про то как бросили армию защищавшую Севастополь, в 180 тысяч воинов, вывезя при этом, "ценных политработников и партийное руководство". Да и много чего ещё... Всё это знают, но "молчат в тряпочку", потому что дети и внуки тех кто это непотребство совершал в то время, очень хорошо сейчас живут и пользуются всеми благами " от Родины", а их обижать Низя! Сплошь и рядом уважаемы, однако люди!