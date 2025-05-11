Некоторое время назад здесь обитали люди, ужасно страдавшие в преддверии праздника 9 Мая. Многие из них были представителями творческой интеллигенции.
Захар Прилепин. Некоторые способы заставить нас смолчать
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Татьяна Царева
да ну. и кто же вам сказал что буржуи победили..не смешите.
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8 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Ветераны молчали, не потому что не хотели говорить о пережившем на передовой, они молчали, о том реальном дурдоме, что творится в то время в Армии, про мясные штурмы под Ржевом, где "просто так" положили более миллиона солдат и офицеров. Про то как бросили армию защищавшую Севастополь, в 180 тысяч воинов, вывезя при этом, "ценных политработников и партийное руководство". Да и много чего ещё... Всё это знают, но "молчат в тряпочку", потому что дети и внуки тех кто это непотребство совершал в то время, очень хорошо сейчас живут и пользуются всеми благами " от Родины", а их обижать Низя! Сплошь и рядом уважаемы, однако люди!
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8 час.
Алексей Перин
плюс стопицот лайкофф в репу...Подписываюсь под каждым словом! Захар, красавчег!
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6 час.
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