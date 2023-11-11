Политика как он...
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Политика как она есть

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    Тарабарский язык экономистов вшэ. Их мало кто понимает. Но они сидят на окладах, жрут и ничего не решают.Рост ВВП за счёт ...
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Рост ВВП за счёт заливания экономики деньгами? Экономист Сергей Блинов жжёт!

Рост ВВП за счёт заливания экономики деньгами? Экономист Сергей Блинов жжёт!

Давно хотел написать статью на эту тему, потому что подписан на канал этого экономиста, читаю его и слежу за его прогнозами.

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Комментарии
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Vasily Golov
Либо ВВП и цены считаем в долларах.либо молчим.Рост наличной массы,рост денег на счетах населения - не рост доходов.Беглецы от мобилизации увезли и деньги из России.Но за 1 полугодие 2023г падение экспортной выручки на 32,9%.немного упал импорт.Экспорт из РФ в январе-сентябре 2023г достиг $314,7 млрд. В то же время объем импорта за девять месяцев 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 16,1% - до $226,8 млрд со $195,3 млрд.
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13 час.
VG
Vasily Golov
Увеличились расходы по статье&quot;Поздки за рубеж&quot;,вывоз валюты.Рост  на 9,3%.Нищета!!!
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13 час.
алекс кузь
Тарабарский язык экономистов вшэ. Их мало кто понимает. Но они сидят на окладах, жрут и ничего не решают.
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9 час.

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