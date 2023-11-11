Рост ВВП за счёт заливания экономики деньгами? Экономист Сергей Блинов жжёт!

Vasily Golov

Либо ВВП и цены считаем в долларах.либо молчим.Рост наличной массы,рост денег на счетах населения - не рост доходов.Беглецы от мобилизации увезли и деньги из России.Но за 1 полугодие 2023г падение экспортной выручки на 32,9%.немного упал импорт.Экспорт из РФ в январе-сентябре 2023г достиг $314,7 млрд. В то же время объем импорта за девять месяцев 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 16,1% - до $226,8 млрд со $195,3 млрд.