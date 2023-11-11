Давно хотел написать статью на эту тему, потому что подписан на канал этого экономиста, читаю его и слежу за его прогнозами.
Рост ВВП за счёт заливания экономики деньгами? Экономист Сергей Блинов жжёт!
Комментарии
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Vasily Golov
Либо ВВП и цены считаем в долларах.либо молчим.Рост наличной массы,рост денег на счетах населения - не рост доходов.Беглецы от мобилизации увезли и деньги из России.Но за 1 полугодие 2023г падение экспортной выручки на 32,9%.немного упал импорт.Экспорт из РФ в январе-сентябре 2023г достиг $314,7 млрд. В то же время объем импорта за девять месяцев 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 16,1% - до $226,8 млрд со $195,3 млрд.
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13 час.
VG
Vasily Golov
Увеличились расходы по статье"Поздки за рубеж",вывоз валюты.Рост на 9,3%.Нищета!!!
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13 час.
алекс кузь
Тарабарский язык экономистов вшэ. Их мало кто понимает. Но они сидят на окладах, жрут и ничего не решают.
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9 час.
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