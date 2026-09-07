В Екатеринбурге задержан кандидат в депутаты Госдумы от «Яблока» Константин Киселев

Сегодня, 7 сентября 2026 года, при выходе из своего дома сотрудниками полиции был задержан председатель фракции партии «Яблоко» в екатеринбургской городской думе Константин Киселев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым