Чемпион Олимпиады Фуркад заявил, что без сомнений нырнул бы в Сену ради медалей

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад заявил, что решение не менять формат триатлона на летних Олимпийских играх - 2024 было верно, а также рассказал, как реагировал бы на загрязнение воды в Сене, если бы сам должен был плыть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии