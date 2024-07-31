Чемпион Олимпиады Фуркад заявил, что без сомнений нырнул бы в Сену ради медалей

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад заявил, что решение не менять формат триатлона на летних Олимпийских играх - 2024 было верно, а также рассказал, как реагировал бы на загрязнение воды в Сене, если бы сам должен был плыть.