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Передоз пэрэмогином

Передоз пэрэмогином

Анатолий  Урсида Да, сейчас наблюдается именно это явление. И если тренды предыдущих обострений сохранятся и при нынешнем наборе определяющих факторов, имеющих наибольшую степень влияния на настроения в украинском обществе, то отплясывать пэрэможного гопака Украина будет аж по первую декаду января следующего года включительно.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... и после этого хрюка кому то еще жалко эту бандеропадаль?????Уничтожать!!!
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