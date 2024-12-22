Анатолий Урсида Да, сейчас наблюдается именно это явление. И если тренды предыдущих обострений сохранятся и при нынешнем наборе определяющих факторов, имеющих наибольшую степень влияния на настроения в украинском обществе, то отплясывать пэрэможного гопака Украина будет аж по первую декаду января следующего года включительно.
Передоз пэрэмогином
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Владимир Витковский
... и после этого хрюка кому то еще жалко эту бандеропадаль?????Уничтожать!!!
Ответить
14 час.
Свежие комментарии