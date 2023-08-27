Покровскому из «Ногу Свело!» присвоили позывной «Гнида» за новую песню о «москалях»

Ну вот и не нужно везде в СМИ,инете писать Покровский "Ногу свело" писать нужно короче "Гнида". Думаю все поймут Ху из Ху.

valentina sergeeva

А бабки на крылечке у подъезда давно уж говорили: "Запаршивела наша Россия, ой, запаршивела! Сталина на неё нет!". А я вот добавлю: или СМЕРШ. Но что-то делать надо.