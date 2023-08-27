Политнавигатор Сбежавший из России лидер рок-группы «Ногу свело» Максим Покровский отметил День независимости Украины презентацией нового клипа на свою «антивоенную» песню Украина.
Покровскому из «Ногу Свело!» присвоили позывной «Гнида» за новую песню о «москалях»
Комментарии
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Дмитрий Лукьянов
Эта тварь не хохол. Это продажный порхатый жид!
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13 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Ну вот и не нужно везде в СМИ,инете писать Покровский "Ногу свело" писать нужно короче "Гнида". Думаю все поймут Ху из Ху.
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12 час.
valentina sergeeva
А бабки на крылечке у подъезда давно уж говорили: "Запаршивела наша Россия, ой, запаршивела! Сталина на неё нет!". А я вот добавлю: или СМЕРШ. Но что-то делать надо.
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12 час.
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