Закон и Порядок

135 689 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вектор
    В общем, СК провёл генетический анализ и установил, что все тела погибших при авиакатастрофе соответствуют списку пас...Немного конспирол...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Удачи Вагнеру в тяжелой работе во славу России. Храни их Господь.Кто они, главные ...
  • Ирина Черных
    Необходимо подрывать безопасность США всеми доступными средствами.Секретная база Ро...

Покровскому из «Ногу Свело!» присвоили позывной «Гнида» за новую песню о «москалях»

Покровскому из «Ногу Свело!» присвоили позывной «Гнида» за новую песню о «москалях»

Политнавигатор Сбежавший из России лидер рок-группы «Ногу свело» Максим Покровский отметил День независимости Украины презентацией нового клипа на свою «антивоенную» песню Украина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Лукьянов
Эта тварь не хохол. Это продажный порхатый жид!
Ответить
13 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Ну вот и не нужно везде в СМИ,инете писать Покровский &quot;Ногу свело&quot; писать нужно короче &quot;Гнида&quot;. Думаю все поймут Ху из Ху.
Ответить
12 час.
valentina sergeeva
А бабки на крылечке у подъезда давно уж говорили: &quot;Запаршивела наша Россия, ой, запаршивела! Сталина на неё нет!&quot;. А я вот добавлю: или СМЕРШ. Но что-то делать надо.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх