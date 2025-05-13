Зарплаты от 100 тысяч рублей создают нужное настроение — Паслер

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на встрече с представителями муниципальных и государственных предприятий обратил внимание на величину зарплат, которая помогает и строить промышленность, и жить.
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