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Бизнес журнал. Урал

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Зарплаты от 100 тысяч рублей создают нужное настроение — Паслер

Зарплаты от 100 тысяч рублей создают нужное настроение — Паслер

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на встрече с представителями муниципальных и государственных предприятий обратил внимание на величину зарплат, которая помогает и строить промышленность, и жить.

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