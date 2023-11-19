Кто такие «биндюжники» из знаменитой песни про Костю-моряка?

Шаланды, полные кефали,В Одессу Костя приводил,И все биндюжники вставали,Когда в пивную он входил.Услышав в детстве песню про Костю-моряка, я пришла в смятение: в этом четверостишии мне была понятна только каждая вторая строчка.
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