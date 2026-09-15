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ТАСС

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Сальвини встретился с работающими в РФ итальянскими предпринимателями

Сальвини встретился с работающими в РФ итальянскими предпринимателями

МИЛАН, 14 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Италии, министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини встретился с итальянскими предпринимателями, продолжающими работать в России.

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