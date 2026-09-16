Федеральную трассу отремонтируют между курортными поселками Краснодарского края

Федеральную трассу отремонтируют между курортными поселками Краснодарского краяБольше 12 километров трассы А-147 приведут в порядок в Туапсинском округе.
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