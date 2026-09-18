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Мировое обозрение

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В Омске разработали модульные плиты для прокладки труб в болотистой местности

В Омске разработали модульные плиты для прокладки труб в болотистой местности

Омские инженеры из местного политеха предложили решение, которое может заметно упростить прокладку трубопроводов на заболоченных участках северных регионов.

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