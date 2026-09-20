Ножом в младенца, отверткой в тостер, пауэрбанк в воду: GPT-6 Astra доверили управление роботом, и в 60 опасных экспериментах она всё довела до конца

Протоколы безопасности нейросетей на данный момент оставляют желать лучшего Исследовательская компания Robocurve проверила, насколько современные ИИ-модели способны распознавать опасные команды, когда получают непосредственный контроль над физическими роботами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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