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Ножом в младенца, отверткой в тостер, пауэрбанк в воду: GPT-6 Astra доверили управление роботом, и в 60 опасных экспериментах она всё довела до конца

Ножом в младенца, отверткой в тостер, пауэрбанк в воду: GPT-6 Astra доверили управление роботом, и в 60 опасных экспериментах она всё довела до конца

Протоколы безопасности нейросетей на данный момент оставляют желать лучшего Исследовательская компания Robocurve проверила, насколько современные ИИ-модели способны распознавать опасные команды, когда получают непосредственный контроль над физическими роботами.

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