Кондрашов отметил 65-летие OANA, подчеркнув значимость истинной информации

Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов в рамках медиафорума в Москве отметил 65-летие OANA, подчеркнув, что организация зрелет и укрепляется в сложном мире, где истина требует защиты.
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