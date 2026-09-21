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Царьград

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Кондрашов отметил 65-летие OANA, подчеркнув значимость истинной информации

Кондрашов отметил 65-летие OANA, подчеркнув значимость истинной информации

Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов в рамках медиафорума в Москве отметил 65-летие OANA, подчеркнув, что организация зрелет и укрепляется в сложном мире, где истина требует защиты.

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