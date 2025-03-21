Проверка слуха. Китай передумал становиться «полярной державой»?

Потепления между США и Россией пока нет, но арктические амбиции Пекина многие на Западе уже хотят заморозить Юрий Енцов Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Алексей Маслов Пекин мечтал о предоставлении ему доступа на Крайний Север Москвой, но эта идея может заморозится из-за геополитических изменений.