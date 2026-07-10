Живая Кубань
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Живая Кубань

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Новый виток скандала вокруг ремонта школы на Кубани: спор общественницы и местной администрации не разрешен

Новый виток скандала вокруг ремонта школы на Кубани: спор общественницы и местной администрации не разрешен

Новый виток скандала вокруг ремонта школы на Кубани: спор общественницы и местной администрации не разрешенРанее «Живая Кубань» рассказала о скандале в станице Еремизино-Борисовской в Тихорецком районе Краснодарского края.

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