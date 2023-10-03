Круглые углы — вообще очень занятная штукаПричем это разные дома в Москве. Вот этот стоит в Климентовском переулке.
Некоторые странности архитектурных "изделий"
Комментарии
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Светлана Митленко
Меня что-то в последнее время на архитектуре зациклило. А с другой стороны, то одна фотка, то другая, там и третья цепляется)))) ВАолт так тема и получается!
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8 час.
Владимир Алтайцев
Ладно, там нос льву начищают до блеска. В Питере вон начищают причинное место коня Петра Великого.
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8 час.
Светлана Митленко
Есть такое дело. Но там теперь стоит камера, так что шутники закончились.
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7 час.
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