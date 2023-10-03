Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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    Да уж,  Моника Беллуччи просто человеческий шедевр , как и Софи  Лорен, вне зависимости от возраста.Спасибо.🌼🌼🌼Исторические и ре...
  • александр пасечник
    👍😀👍👍👍👍Исторические и ре...
  • Светлана Митленко
    Есть такое дело. Но там теперь стоит камера, так что шутники закончились.Некоторые странно...

Некоторые странности архитектурных "изделий"

Некоторые странности архитектурных "изделий"

Круглые углы — вообще очень занятная штукаПричем это разные дома в Москве. Вот этот стоит в Климентовском переулке.

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Комментарии
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Светлана Митленко
Меня что-то в последнее время на архитектуре зациклило. А с другой стороны, то одна фотка, то другая, там и третья цепляется)))) ВАолт так тема и получается!
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8 час.
Владимир Алтайцев
Ладно, там нос  льву  начищают до блеска. В Питере  вон начищают причинное место  коня  Петра Великого.
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8 час.
Светлана Митленко
Есть такое дело. Но там теперь стоит камера, так что шутники закончились.
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7 час.

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