Астроном Язев предсказал мощные вспышки на Солнце в 2025 году

Вспышки на Солнце в 2025 году могут отличаться особой мощностью, рассказал в интервью "Известиям" профессор, директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.
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