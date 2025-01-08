Астроном Язев предсказал мощные вспышки на Солнце в 2025 году

Вспышки на Солнце в 2025 году могут отличаться особой мощностью, рассказал в интервью "Известиям" профессор, директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.