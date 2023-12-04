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Америка давно просит Россию порвать с нею дипломатические отношения

Америка давно просит Россию порвать с нею дипломатические отношения

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Каждый раз поражаюсь спокойствию и выдержке нашего Президента. На все выходки США он реагирует с подчёркнутой вежливостью.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Хуже войны с англосаксами только дружба с ними.
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2 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
США проводят эскалацию отношений с Россией просто из за того, что нет по прежнему адекватного ответа с нашей стороны. Не зря же говорят:&quot; Люди борзеют настолько, насколько им позволяет противоположная сторона&quot;. В отношении между государствами происходит то же самое.Ведь все начиналось гораздо раньше, еще при Бараке Обаме началось, когда начали отбирать собственность России в США, но от нас не было адекватного ответа. Все старались сгладить эти углы, обойти их разными милыми предупреждениями.Да и сейчас не все делается адекватно, трусоватость со стороны России присутствует по прежнему. Вместо сто первых предупреждений, надо бить наотмашь и тогда бандиты в лице США задумаются, а стоит ли дальше обострять? Надо нашим деятелям четко понимать, что жизнь миллиардера в США стоит очень дорого и они никогда не пойдут на то, чтобы сгореть в конфликте с Россией. Им гораздо больше хочется жить на этом свете, так как этот свет и есть для них рай.Ну а для большинства людей, рай на том свете.
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2 час.
Лш
Лариса шумбасова
Да зачем просить Россию -  собрали оклунки в узелок и свалили отсюда! Мы бы вслед им плюнули, чтобы эта гадость никогда больше у нас не появлялась! Меньше грязи и вони будет!
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18 мин.

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