Америка давно просит Россию порвать с нею дипломатические отношения

ЛК

Любовь Кузьмина

США проводят эскалацию отношений с Россией просто из за того, что нет по прежнему адекватного ответа с нашей стороны. Не зря же говорят:" Люди борзеют настолько, насколько им позволяет противоположная сторона". В отношении между государствами происходит то же самое.Ведь все начиналось гораздо раньше, еще при Бараке Обаме началось, когда начали отбирать собственность России в США, но от нас не было адекватного ответа. Все старались сгладить эти углы, обойти их разными милыми предупреждениями.Да и сейчас не все делается адекватно, трусоватость со стороны России присутствует по прежнему. Вместо сто первых предупреждений, надо бить наотмашь и тогда бандиты в лице США задумаются, а стоит ли дальше обострять? Надо нашим деятелям четко понимать, что жизнь миллиардера в США стоит очень дорого и они никогда не пойдут на то, чтобы сгореть в конфликте с Россией. Им гораздо больше хочется жить на этом свете, так как этот свет и есть для них рай.Ну а для большинства людей, рай на том свете.