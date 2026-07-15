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Говорит Европа ⚡

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В Резерв+ появился статус резервиста — это сбой? Адвокат Алексей Мендрух отвечает

В Резерв+ появился статус резервиста — это сбой? Адвокат Алексей Мендрух отвечает

Что означает внезапная отметка «резервист» в электронном военно-учётном документе? Почему резервиста нельзя забронировать и какие ещё ограничения накладывает этот статус? Как отличить реальную постановку в резерв от обыкновенной технической ошибки? И что делать, если поддержка и ТЦК не реагируют, и как правильно составить письменное обращение? Адвокат Алексей Мендрух в эфире ответил на вопросы зри… Читать далее: https://prav.

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