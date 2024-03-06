Александр Олейников: «Российской логистике необходим рост качества существующих и количества новых создаваемых ТЛЦ»

Заместитель генерального директора по работе с органами власти Группы «Фрейт Вилладж» рассказал Vgudok о дефиците транспортно-логистических центров в России, преимуществах резидентов территорий опережающего развития и участии частного бизнеса, госкомпаний и региональной власти в развитии транспортных точек притяжения в разных регионах РФ и пограничных локациях.