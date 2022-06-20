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Алиханов не сомневается в возможности договориться с Литвой "по-соседски"

Алиханов не сомневается в возможности договориться с Литвой "по-соседски"

20 июня Антон Алиханов, который является губернатором города Калининград, заявил, что считает возможным договориться с литовцами о решении ситуации с транзитом, так как они – соседи, и нуждаются в общем коридоре не меньше, чем жители Калининграда.

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