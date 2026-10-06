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Самые безумные автомобильные рекорды

Самые безумные автомобильные рекорды

В самых безумных рекордах автомобильная цивилизация предстаёт во всей своей красе: от инженерного гения до ситуации «спорим, я смогу крутиться на месте ещё десять минут?».

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