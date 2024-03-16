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"Ну тупые…": Главное пророчество о США сбывается на глазах

"Ну тупые…": Главное пророчество о США сбывается на глазах

Пока власти США играют в геополитику, стравливая разные страны, у них дома разворачивается настоящая трагедия.

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Комментарии
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Ed Red
В России та же беда с образованием, что и в США. Просто по темпам деградации пока отстаем, поэтому производим впечатление успешно-толковых. Фраза &quot;способность формулировать мысли у людей в 2010-х годах значительно снизилась по сравнению с людьми из 1970-х. И эта деградация наблюдается на всех уровнях образования.&quot; это и о нас тоже!
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