Пока власти США играют в геополитику, стравливая разные страны, у них дома разворачивается настоящая трагедия.
"Ну тупые…": Главное пророчество о США сбывается на глазах
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ed Red
В России та же беда с образованием, что и в США. Просто по темпам деградации пока отстаем, поэтому производим впечатление успешно-толковых. Фраза "способность формулировать мысли у людей в 2010-х годах значительно снизилась по сравнению с людьми из 1970-х. И эта деградация наблюдается на всех уровнях образования." это и о нас тоже!
Ответить
20 час.
Свежие комментарии