"Ну тупые…": Главное пророчество о США сбывается на глазах

Ed Red

В России та же беда с образованием, что и в США. Просто по темпам деградации пока отстаем, поэтому производим впечатление успешно-толковых. Фраза "способность формулировать мысли у людей в 2010-х годах значительно снизилась по сравнению с людьми из 1970-х. И эта деградация наблюдается на всех уровнях образования." это и о нас тоже!