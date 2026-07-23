Есть контакт: встреча Лаврова и Рубио подтвердила, что США настроены на диалог

Россия готова к завершению войны, а дальнейшие поставки оружия Украине недопустимы. Это два основных тезиса, которые обсуждаются в зарубежной прессе после главной международной политической встречи недели.
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