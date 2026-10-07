Ивдельский суд прекратил дело о краже бензина после примирения

На Урале русский мужчина попытался украсть бензин из гаража в Ивделе, однако благодаря примирению с потерпевшим уголовное дело было прекращено 6 октября.
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