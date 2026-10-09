Почему у кошек именно 9 жизней, а не 7 или 10

В России принято считать, что у кошки девять жизней, но в некоторых странах их всего шесть или семь. Эта странная разница уходит корнями в древние поверья, а сама поговорка существует уже много столетий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ Hongqi Tiangong 0...
- Китайский роботот...
- Xiaomi Vision GT ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым