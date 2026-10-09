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Почему у кошек именно 9 жизней, а не 7 или 10

В России принято считать, что у кошки девять жизней, но в некоторых странах их всего шесть или семь. Эта странная разница уходит корнями в древние поверья, а сама поговорка существует уже много столетий.

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