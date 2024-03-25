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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карим Халили: «Очень приятно стать первым обладателем Кубка Анфисы Резцовой. Это хорошая традиция, про таких людей надо помнить»

Союз биатлонистов России учредил трофей имени трехкратной олимпийской чемпионки. С этого года его будут вручать победителям спринтерских гонок у мужчин и женщин на чемпионате России.

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