Военный корреспондент Руслан Татаринов заявил о гибели министра образования Украины Оксена Лисового, по его словам, министра убили в Полтаве.
Татаринов: в Полтаве убит министр образования Украины Оксен Лисовой
Комментарии
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Eduard
Ничего,когда росмияне в Киеве будут,по другому запоют.При СССР никто мову нп запрещал,говорите как вам удобно!
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11 час.
Eduard
Кстати в Эстонии такая же компания" нк говорите по -русски",хотя исторически это наша земля,нами купленая,а назаание "Эстония" легко сменить на старое"Курляндия",кем были при наших царях!
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11 час.
Eduard
Почему преступная частт населения пробует навязыватт своё мнение? Демократия это власть наро,какого не написано,просто народа! Почему говоря одемократии преступные элементы в тойже Призалтике г,е русскоязычного населения 50% и более навязывают свои правила,хотя пр сути они просто самозванцы.Название страны их оправдание,что они главные.Нет,названия легко меняются,на Украине это прекрасно знают,там постоянно переименовывают что-то!
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11 час.
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