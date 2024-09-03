Татаринов: в Полтаве убит министр образования Украины Оксен Лисовой 

Кстати в Эстонии такая же компания" нк говорите по -русски",хотя исторически это наша земля,нами купленая,а назаание "Эстония" легко сменить на старое"Курляндия",кем были при наших царях!

Eduard

Почему преступная частт населения пробует навязыватт своё мнение? Демократия это власть наро,какого не написано,просто народа! Почему говоря одемократии преступные элементы в тойже Призалтике г,е русскоязычного населения 50% и более навязывают свои правила,хотя пр сути они просто самозванцы.Название страны их оправдание,что они главные.Нет,названия легко меняются,на Украине это прекрасно знают,там постоянно переименовывают что-то!