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Мировое обозрение

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Институт изучения войны: «Армии РФ криказано держать позиции чтобы создать ложное впечатление провала контрнаступления ВСУ»

Институт изучения войны: «Армии РФ криказано держать позиции чтобы создать ложное впечатление провала контрнаступления ВСУ»

Просто прочитайте этот твит от Института изучения войны: Путин, возможно, отдал распоряжение командованию российской армии удерживать все свои изначальные оборонные позиции, чтобы создать иллюзию того что украинское контрнаступление не достигло каких-либо тактических или оперативных результатов, несмотря на существенную поддержку Запада.

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