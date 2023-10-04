Институт изучения войны: «Армии РФ криказано держать позиции чтобы создать ложное впечатление провала контрнаступления ВСУ»

Просто прочитайте этот твит от Института изучения войны: Путин, возможно, отдал распоряжение командованию российской армии удерживать все свои изначальные оборонные позиции, чтобы создать иллюзию того что украинское контрнаступление не достигло каких-либо тактических или оперативных результатов, несмотря на существенную поддержку Запада.