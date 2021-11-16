Женщину без сознания нашли в запертой квартире Уссурийска

В Уссурийске пожилой женщине стало плохо в запертой квартире. Выручить пенсионерку и впустить врачей удалось спасателям, которые по трехступенчатой лестнице проникли в одну из комнат и открыли запертую дверь, сообщает ИА UssurMedia.
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