Польские наемники на Украине воюют за деньги, это сказывается на их мотивации и уровне подготовки. Об этом РИА «Новости» рассказал российский военный из 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным Бошка.
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