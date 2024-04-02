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Боец с позывным Бошка: польские наемники воюют за деньги, у них низкая мотивация

Боец с позывным Бошка: польские наемники воюют за деньги, у них низкая мотивация

Польские наемники на Украине воюют за деньги, это сказывается на их мотивации и уровне подготовки. Об этом РИА «Новости» рассказал российский военный из 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным Бошка.

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