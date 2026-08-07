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Газета.ру

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AP: Трамп за полтора года президентства обсудил газон 45 раз

AP: Трамп за полтора года президентства обсудил газон 45 раз

После своего переизбрания президент США Дональд Трамп не менее 45 раз упоминал траву в своих публичных выступлениях, что составляет примерно раз каждые 12 дней, обратило внимание издание Associated Press (AP).

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