AP: Трамп за полтора года президентства обсудил газон 45 раз

После своего переизбрания президент США Дональд Трамп не менее 45 раз упоминал траву в своих публичных выступлениях, что составляет примерно раз каждые 12 дней, обратило внимание издание Associated Press (AP).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии