Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Василий Васильев
    Я уже ответил насчет "своих" ранее - СТРАННИКУ, но видимо модератору ОЧЕНЬ не понравился мой ответ и он заблокировал ...Национализация пр...
  • Мурзик
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«Чёрная дыра»: в США назревает коррупционный скандал из-за потерянных на Украине миллиардов

«Чёрная дыра»: в США назревает коррупционный скандал из-за потерянных на Украине миллиардов

В Соединённых Штатах назревает скандал, связанный с финансовой помощью Украине по линии Агентства США по международному развитию (USAID).

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Комментарии
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Владимир Барышев
Да подумаешь какая проблема для америкосов, они, этих  зеленьких бумажек, сколько хотят нарисуют! Весь мир уже и так своими ничем не обеспеченными &quot;фальшивками&quot; завалили благодаря тому что после второй мировой войны пользуясь слабостью многих ослабленных войной стран, захапали себе право печатать бесконтрольно свои доллары и грабить всех !
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19 час.
владимир рябченко
Торгуя Украиной всякие зелебобики, втягивают международный капитал в Мировую войну...
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18 час.
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