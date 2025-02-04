В Соединённых Штатах назревает скандал, связанный с финансовой помощью Украине по линии Агентства США по международному развитию (USAID).
«Чёрная дыра»: в США назревает коррупционный скандал из-за потерянных на Украине миллиардов
Комментарии
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Владимир Барышев
Да подумаешь какая проблема для америкосов, они, этих зеленьких бумажек, сколько хотят нарисуют! Весь мир уже и так своими ничем не обеспеченными "фальшивками" завалили благодаря тому что после второй мировой войны пользуясь слабостью многих ослабленных войной стран, захапали себе право печатать бесконтрольно свои доллары и грабить всех !
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19 час.
владимир рябченко
Торгуя Украиной всякие зелебобики, втягивают международный капитал в Мировую войну...
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18 час.
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