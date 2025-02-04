«Чёрная дыра»: в США назревает коррупционный скандал из-за потерянных на Украине миллиардов

Владимир Барышев

Да подумаешь какая проблема для америкосов, они, этих зеленьких бумажек, сколько хотят нарисуют! Весь мир уже и так своими ничем не обеспеченными "фальшивками" завалили благодаря тому что после второй мировой войны пользуясь слабостью многих ослабленных войной стран, захапали себе право печатать бесконтрольно свои доллары и грабить всех !