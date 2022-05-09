IT-эксперт предупредил россиян о мошеннических схемах лжебеженцев

Мошенники стали использовать нуждающихся в помощи беженцев, чтобы обманным путем подзаработать. Руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Александр Вураско рассказал, как не попасться на уловку, сообщает PRIMPRESS.
Мошенники стали использовать нуждающихся в помощи беженцев, чтобы обманным путем подзаработать. Руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Александр Вураско рассказал, как не попасться на уловку, сообщает PRIMPRESS.
Свежие комментарии