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IT-эксперт предупредил россиян о мошеннических схемах лжебеженцев

IT-эксперт предупредил россиян о мошеннических схемах лжебеженцев

Мошенники стали использовать нуждающихся в помощи беженцев, чтобы обманным путем подзаработать. Руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Александр Вураско рассказал, как не попасться на уловку, сообщает PRIMPRESS.

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