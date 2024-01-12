Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Небензя: затопление туннелей в секторе Газа может быть расценено как геноцид

Небензя: затопление туннелей в секторе Газа может быть расценено как геноцид

Затопление туннелей ХАМАС в секторе Газа может быть расценено как геноцид, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе срочного заседания Совбеза организации по ситуации на Ближнем Востоке.

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