Перед судом предстанет жительница Краснодарского края за мошенничество при продаже чужой квартиры

Бизнес и финансы

Следственным отделом ОМВД России по Туапсинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 58-летней жительницы города Туапсе по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».