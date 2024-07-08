"Спартак" расторг контракт с Кейтой Бальде после провального выступления в чемпионате

Футболист Кейта Бальде покидает "Спартак": после провального выступления на правах аренды в "Эспаньоле" и ничем не примечательных результатов в составе красно-белых стороны приняли решение расторгнуть контракт.
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