Внутри убийства: стоит ли досматривать «Преступление и наказание»

В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вышла вторая часть самого обсуждаемого сериала осени — «Преступление и наказание», в котором режиссер Владимир Мирзоев придал классическому тексту романа Федора Достоевского современную огранку.
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