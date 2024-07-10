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Беллингем о выходе в финал Евро: «Осталась еще одна игра – последний рывок ради нашей страны и истории»

Беллингем о выходе в финал Евро: «Осталась еще одна игра – последний рывок ради нашей страны и истории»

Сборная Англии обыграла команду Нидерландов со счетом 2:1 в полуфинале чемпионата Европы-2024.  «В прошлый раз мы сказали, что живем ради новых сражений.

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