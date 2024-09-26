Заместитель Министра Иностранных Дел Российской Федерации Сергей Вершинин проинформировал о том, как власти относятся к тому, что глава киевского режима Владимир Зеленский просил Вашингтон позволить Вооружённым силам Украины атаковать цели в глубине России при помощи полученного от Запада оружия.
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